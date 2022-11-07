Экстренные отключения электричества ввели в Киевской области

Фото: Unsplash

Экстренные отключения света ввели в Киевской области, ситуация в энергетической системе по-прежнему напряженная. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе городского совета Киева.

— Из-за роста потребления в Киевской области сегодня, 7 ноября, НЭК «Укрэнерго» предоставила распоряжение провести экстренные отключения, — говорится в сообщении.

С 10 октября Вооруженные силы Российской Федерации проводят массированные удары по объектам энергетики Украины. В этот день российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства сообщил о нанесении ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Позже исполнительный директор энергетического холдинга Украины «ДТЭК» Дмитрий Сухарук заявил, что специалисты израсходовали уже большую часть оборудования для восстановления энергетической системы страны. По его словам, компания испытывает значительные проблемы с покупкой необходимых запчастей.

6 ноября замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что ситуация с обеспечением электроэнергией в Киеве является тяжелой.