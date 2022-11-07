Машина охраны депутата Госдумы Бородая подорвалась на мине под Херсоном

Фото: Пресс-служба Госдумы

Автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на противотанковой мине в Херсонской области. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил военный корреспондент Чингис Дамбиев.

— Сам Бородай показывает французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его джип, — заявил он.

Такая мина способна поражать бронетехнику и представляет опасность для саперов и гражданского населения, передает Lenta.ru.

6 ноября в более чем в 10 населенных пунктах Херсонской области была отключена подача электроэнергии после теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка. Кроме того, была временно прекращена подача воды.

Вооруженные силы Украины регулярно подвергают населенные пункты Херсонской области ракетным обстрелам. Зачастую удары приходятся по объектам инфраструктуры. В этот же день стало известно, что украинские военные обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из комплексов HIMARS. В результате удара один снаряд попал в шлюз дамбы, есть разрушения.