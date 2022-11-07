ФСБ: Более ста тысяч россиян выехали на Украину с июля по сентябрь

Фото: depositphotos

Свыше ста тысяч россиян в период с июля по сентябрь выехали на Украину. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Среди целей поездки почти 66 тысяч россиян указали на частную причину, 1,7 тысячи — на деловую, еще 32 тысячи отметили пункт «обслуживающий персонал транспортных средств». Чаще всего россияне пересекают границу на автомобиле, их число составило 84 тысячи, 15 тысяч предпочитают пересекать ее пешком, а 707 — на железнодорожном транспорте.

При этом за указанный период свыше 700 тысяч россиян выехали в Донецкую и Луганскую народные республики. По сравнению с периодом с апреля по июнь число пересечений границы в этом направлении увеличилось более чем на 70 процентов, передает РБК.

Также с июля по сентябрь количество выездов россиян за границу составило 9,7 миллиона визитов. Наибольшую популярность среди граждан обрели поездки в Абхазию — с июля по сентябрь туда въехали 2,48 миллиона раз. На втором месте Турция — жители страны посетили это государство 2,16 миллиона раз.