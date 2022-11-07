Прослушивания для проекта «Музыка в метро» стартовали в Москве

В столице стартовали прослушивания в рамках проекта «Музыка в метро». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 7 ноября.
— Сегодня стартуют прослушивания — это второй этап отбора для артистов, которые будут выступать в метрополитене в юбилейном пятом сезоне. Желаем удачи музыкантам и ждем их на площадках проекта «Музыка в метро», — отметил он.
В связи с большим количеством заявок прослушивание будет проходить пять дней и завершится 11 ноября. С 1 декабря начнется новый сезон проекта, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
Проект стартовал в 2016 году, он объединил 245 коллективов и исполнителей, выступающих на 32 площадках. Артисты рассказали о своем участии и плюсах проекта.
Для участия артистам необходимо пройти предварительное открытое прослушивание, а по окончании отбора музыканты получат аккредитацию на право выступления.