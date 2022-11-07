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Прослушивания для проекта «Музыка в метро» стартовали в Москве

Лейла Алиева
Город
Прослушивания для проекта «Музыка в метро» стартовали в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столице стартовали прослушивания в рамках проекта «Музыка в метро». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 7 ноября.

— Сегодня стартуют прослушивания — это второй этап отбора для артистов, которые будут выступать в метрополитене в юбилейном пятом сезоне. Желаем удачи музыкантам и ждем их на площадках проекта «Музыка в метро», — отметил он.

В связи с большим количеством заявок прослушивание будет проходить пять дней и завершится 11 ноября. С 1 декабря начнется новый сезон проекта, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Проект стартовал в 2016 году, он объединил 245 коллективов и исполнителей, выступающих на 32 площадках. Артисты рассказали о своем участии и плюсах проекта.

Для участия артистам необходимо пройти предварительное открытое прослушивание, а по окончании отбора музыканты получат аккредитацию на право выступления.

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