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Дептранс рассказал о происхождении мраморных колонн на станции «Парк культуры»

Евгений Белоусов
Город
Дептранс рассказал о происхождении мраморных колонн на станции «Парк культуры»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Кольцевая линия, метро Парк культуры Карта всех событий

Желто-коричневые колонны на станции «Парк культуры» столичной подземки созданы из крымского мрамора «Кадыковка». Материал был выбран совсем неслучайно, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Выбрали такой материал неслучайно: проектное название станции было «Крымская площадь». С помощью мрамора авторы хотели подчеркнуть связь с полуостровом, — говорится в сообщении.

Правда, буквально перед открытием название станции решили сменить на то, которое она носит по сей день. Однако в разных источниках станцию еще долго обозначали как «Крымскую площадь», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В столичном метрополитене находится несколько неэксплуатируемых станций. Одна из них расположилась между «Театральной» и «Маяковской». Речь идет о станции-призраке «Советская». Она была в первоначальном проекте второй очереди строительства метро. Ее открытие было запланировано в 1930-е годы. Однако из-за технических проблем станция осталась на стадии проекта.

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