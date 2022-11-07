Юрист раскрыл возможную причину возвращения Собчак в Россию

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Если журналистка Ксения Собчак действительно вернулась в Россию, она могла заключить сделку со следствием. Такое мнение высказал в понедельник, 7 ноября, адвокат Андрей Алешкин.

— Может быть, действительно со следствием была некая проведена работа, связанная с тем, что Ксения заключит сделку и впоследствии избежит ответственности, став таким образом свидетелем обвинения, — заявил он.

Подобные документы, уточнил юрист, включают в себя прописанные прокуратурой гарантии. Если такая сделка заключена, то человек вполне может спокойно возвращаться и жить в стране.

Однако Алешкин не исключил, что информация о возвращении Собчак может оказаться и ложной, передает радио «Комсомольская правда».

До этого «Вечерней Москве» сообщили, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак, по неподтвержденным данным, вернулась в Россию. Очевидцы заметили ее, когда она переходила через границу в Псковской области.

Однако мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова, назвала такие сообщения фейком.

Собчак выехала из страны 27 октября. Подобное решение было связано с задержанием коммерческого директора холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова по подозрению в вымогательстве. Позже в доме Собчак прошли обыски.

После отъезда знаменитости ее особняк остался пустовать. «Вечерняя Москва» разбиралась, что будет с недвижимостью журналистки. Так, дом строился по индивидуальному проекту, что повышает цену, однако Собчак наверняка прилично сэкономила на строительных расходах, приобретая материалы по бартеру.