Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдеп: США не добиваются смены власти в России в результате конфликта на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Госдеп: США не добиваются смены власти в России в результате конфликта на Украине
Фото: shutterstock

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс сообщил, что Киев и Вашингтон не добиваются смены власти в Российской Федерации в результате конфликта на Украине.

Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот не готов к мирным переговорам с нынешними российскими властями.

— Смена режима — это не наша цель, и не цель наших украинских партнеров, — сказал Прайс.

Он отметил, что Америка преследует цели завершить данный конфликт «справедливым миром, на основе Устава ООН, с учетом принципов суверенитета и территориальной целостности Украины». По его словам, речь идет о заключении мира, «при котором Украина будет стабильной, экономически жизнеспособной, имеющей возможности защитить себя» страной, передает ТАСС.

Bloomberg сообщило, что Министерство финансов и Госдепартамент США негласно убеждают большие американские банки, в том числе JPMorgan и Сitibank, продолжать сотрудничать со стратегически важными компаниями из России.

Украина Спецоперации Россия США Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте