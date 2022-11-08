Госдеп: США не добиваются смены власти в России в результате конфликта на Украине

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс сообщил, что Киев и Вашингтон не добиваются смены власти в Российской Федерации в результате конфликта на Украине.

Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот не готов к мирным переговорам с нынешними российскими властями.

— Смена режима — это не наша цель, и не цель наших украинских партнеров, — сказал Прайс.

Он отметил, что Америка преследует цели завершить данный конфликт «справедливым миром, на основе Устава ООН, с учетом принципов суверенитета и территориальной целостности Украины». По его словам, речь идет о заключении мира, «при котором Украина будет стабильной, экономически жизнеспособной, имеющей возможности защитить себя» страной, передает ТАСС.

Bloomberg сообщило, что Министерство финансов и Госдепартамент США негласно убеждают большие американские банки, в том числе JPMorgan и Сitibank, продолжать сотрудничать со стратегически важными компаниями из России.