Washington Post назвала Байдена «абсолютным Пиноккио» из-за постоянной лжи

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Газета The Washington Post (WP) присвоила американскому лидеру Джо Байдену звание Bottomless Pinocchio («Абсолютный Пиноккио») на фоне его непрекращающихся ложных заявлений. Об этом сообщило само издание.

— Теперь Байден заработал своего собственного «абсолютного Пиноккио», — отмечается в публикации.

Предыдущим обладателем этого звания, которое издание учредило для часто повторяющихся ложных или вводящих в заблуждение заявлений, был Дональд Трамп.

Газета отмечает, что нынешний президент США неоднократно упоминал, что «много времени» проводит с главой КНР Си Цзиньпином, с которым якобы проехал 17 тысяч миль. При этом доказательств этому утверждению не находится. Байдену не мешает повторять этот тезис даже заявление Белого дома, что слова президента «не были точными».

Среди списка ложных заявлений Байдена газета также приводит его слова о стоимости бензина в пять долларов за галлон на момент его вступления на пост главы государства и обещание провести индексацию пенсий «впервые за десять лет», передает РИА Новости.

Президент Джо Байден вот уже больше года возглавляет Соединенные Штаты Америки, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий. Многие представители политической элиты полагают, что глава Белого дома болен деменцией и именно этим объясняются его выходки. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.