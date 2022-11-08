Психолог Шахов рассказал, что является показателем мужественности

Фото: Pexels

Показателем мужественности является отношение к женщине. Основная вещь, которую ждут от мужчин женщины, — это ответственность. Такое мнение высказал психолог Александр Шахов.

Он отметил, что довольно большое количество мужчин продолжает относиться к женщинам без должного уважения, воспринимая их как обслуживающий персонал.

По его мнению, отношение к женщине — это показатель мужественности. Психолог отметил, что есть достойные мужчины, которые сохранили рыцарское отношение.

Психолог отметил, что для мужчины не должно быть нормой постоянно оскорблять женщину, унижать ее, запрещать ей делать что-либо.

По словам Шахова, для женщины настоящий мужчина тот, кто берет на себя ответственность за их общее благополучие, стабильность и комфорт. Рядом с мужчиной женщина должна чувствовать себя в безопасности, знать, что у нее есть надежная опора, передает РИАМО.

Ранее психолог Марианна Абравитова отметила, что если в браке человеку плохо, в нем больше минусов, чем плюсов, то не стоит оставаться в подобном союзе. В противном случае человек может заработать большое количество психологических проблем, передает ФАН.

Игнорирование проблем партнера и абьюз со стороны второй половинки являются «звоночками», сигнализирующими о том, что паре суждено расстаться. Такое мнение выразила психолог Юлия Жукова.