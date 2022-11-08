Эксперт Баканов заявил, что России нужно больше автомобильных дорог

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В России назрел запрос на большее количество автомобильных дорог. Существует проблема со значительным числом транзитного транспорта в Московском регионе. Об этом сообщил автомобильный эксперт Петр Баканов.

Он отметил, что большинство грузоперевозок проходит через столичный регион.

— Тут выход один: либо строить больше дорог, либо как-то пытаться создавать конкурентные и хорошие места в регионах, чтобы люди не стремились в Московский регион. И опять же, чтобы их перевозки шли по другим трассам, по другим областям, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Баканов отметил, что в целом по стране есть необходимость строительства большего количества трасс. По словам эксперта, в России слишком мало дорог для такой большой территории.

Ранее сообщалось, что на строительство и реконструкцию дорог регионального значения на территории Московской области в 2023 году планируется выделить 45,7 миллиарда рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что эстакада-съезд с проспекта Буденного на основную дорогу МСД в сторону Нижегородской улицы построена на 88 процентов. На данный момент специалисты ведут работы по устройству железобетонного парапета проезжей части.