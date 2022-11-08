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Захарова: Россия и США продолжают точечные контакты в необходимых сферах

Александр Афонин
В мире
Захарова: Россия и США продолжают точечные контакты в необходимых сферах
Фото: МИД РФ

Правительства России и Соединенных штатов продолжают поддерживать точечные контакты в необходимых друг для друга сферах. Об этом во вторник, 8 ноября, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

— Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения, — сказала она.

Дипломат добавила, что Москва готова к диалогу с другими странами. В частности, это касается взаимовыгодного сотрудничества, которое представит обоюдный интерес для всех сторон, передает ТАСС.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Министерство финансов и Госдепартамент Соединенных Штатов негласно убеждают большие американские банки продолжать сотрудничать со стратегически важными компаниями из России. Речь идет о Газпроме и производителях удобрений «Фосагро» и «Уралкалии».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал сообщения СМИ о конфиденциальных переговорах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с российскими представителями. По его словам, подобный подход Вашингтон применяет не впервые, поэтому пока нельзя говорить о желании Штатов завершить украинский конфликт.

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