Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в первой половине ноября

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Синоптик Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет жителей Петербурга в первой половине ноября.

Он отметил, что будет наблюдаться так называемый погодный маятник. Начало недели будет теплым и дождливым. Днем температура воздуха поднимется до плюс 7–9 градусов. Ветер будет умеренным, юго-западного направления.

Но в воскресенье, 13 ноября, в городе подует холодный северо-западный ветер, а дожди сменятся снегопадами. В город вернутся ночные заморозки.

— Единственным плюсом этого похолодания станет малооблачная погода и возможность вновь увидеть в небе солнце, — добавил Шувалов в комментарии изданию «Невские новости».

Первый снег в Санкт-Петербурге выпал в День народного единства. Горожане заметили зимние осадки в разных районах Северной столицы. Очевидцы сообщили в соцсетях о снеге в Петроградском и Невском районах, передает Nation news.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температурная вспышка ожидается в столице на этой неделе. Он отметил, что столбики термометров днем достигнут отметки 10 градусов тепла.