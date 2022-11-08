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Эколог Рыбальченко поддержал идею о создании всероссийского молодежного экологического движения

Ирина Игнатенко
Общество
Эколог Рыбальченко поддержал идею о создании всероссийского молодежного экологического движения
Фото: Unsplash

Эколог, инженер-физик, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Подмосковье Илья Рыбальченко поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о создании всероссийского молодежного экологического движения.

По словам эксперта, результатом этого предложения главы государства станет обновленная модель взаимодействия организации и общественности. По его словам, настоящая модель такого взаимодействия должна заключаться в том, что молодежь предлагает конструктивные идеи, которые слышит предпринимательская часть хозяйственного сообщества.

Рыбальченко отметил, что новое движение объединит волонтеров и экоактивистов по всей стране, передает «360».

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения нужно представить в ближайшее время. Глава государства поручил подготовить идеи к 1 декабря, передает ФАН.

В 15 регионах страны будут отслеживать состав воздуха: объем загрязняющих веществ и пыли. Российский экологический оператор (РЭО) запустил пилотный проект по экологическому мониторингу в 15 регионах страны.

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