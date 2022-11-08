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Захарова: В выборы в Конгресс США вмешивается не Россия, а Трамп

Александр Афонин
В мире
Захарова: В выборы в Конгресс США вмешивается не Россия, а Трамп
Фото: МИД РФ

Россия не вмешивается в выборы в Конгресс США, это делает бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во вторник, 8 ноября.

— Сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп, — сказала она.

Дипломат отметила, что заявления об участии России во внутриполитических делах США стали уже «сезонным» явлением. Она порекомендовала американским политикам перестать обращать внимание на «внешний фактор» в виде Москвы, а заняться делами своих граждан, передает РИА Новости.

До этого эксперты в области цифровой безопасности и исследователи из США заявили, что Россия пытается якобы вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут 8 ноября 2022 года. Как утверждает газета New York Times, в этом году информационные операции с российской стороны в социальных сетях «значительно меньше».

В ответ на подобное заявление спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нынешнее американское руководство из последних сил цепляется за власть. По его словам, для России недопустимо вмешательство во внутреннюю политику других государств.

Мария Захарова Дональд Трамп США Выборы
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