Эксперт посоветовал не тянуть с покупкой туров на Новый год

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Россияне уже выкупили более 50 процентов мест на горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи. Такая же ситуация и по другим локациям этого направления: Архыз, Шерегеш, Домбай. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Эксперт посоветовал поспешить с покупкой новогодних туров, чтобы выбрать оптимальный вариант по цене и направлению.

— Если правильно спланировать, то еще можно сэкономить и выехать либо в первой декаде декабря, либо после Нового года. Количество бронирований уже больше, чем в прошлом году, — рассказал эксперт в комментарии «Радио 1».

По его словам, в Подмосковье на туристические локации в этом месяце места раскупят полностью. Скорее всего, все раскупят до конца ноября.

Ранее россияне рассказали, какие города хотели бы посетить в 2023 году. Во главе списка находится Санкт-Петербург. На втором месте находится так называемое Золотое кольцо: Суздаль, Ярославль или Владимир. В тройку лидеров также попала Казань, передает Nation news.

Наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха в предстоящие новогодние каникулы у россиян являются ОАЭ и Египет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.