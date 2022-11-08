Храмовый комплекс Живоначальной Троицы на юге Москвы подключили к электросетям

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Столичные энергетики завершились работы по электроснабжению нового храмового комплекса Живоначальной Троицы в районе Чертаново на юге столицы. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

— В рамках работ по технологическому присоединению храмового комплекса Живоначальной Троицы специалисты построили две кабельные линии 0,4 киловольта общей протяженностью 300 метров. Присоединенная мощность составила свыше 130 киловатт, — рассказал руководитель ведомства.

Храмовый комплекс на Днепропетровской улице выполнен в стиле классических столичных усадеб XIX века. Желто-белое здание увенчано широким шлемовидным куполом. Комплекс включает также начальную школу Центра преподобного Серафима Саровского.

— Своевременное, а где это возможно — с опережением сроков, исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению городских объектов — один из приоритетов работы специалистов компании. Строительство новых храмов в Москве — важный вклад в формирование духовности и нравственных основ общества, и для нас честь быть причастными к этому процессу, — отметил гендиректор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин.

Надежность электроснабжения объекта соответствует второй категории. При технологическом нарушении на одной кабельной линии произойдет автоматическое включение резервной.

До этого сообщалось, что центры «Мои документы» совместно со столичным Главархивом открыли новую экспозицию о храмах и монастырях Москвы «Москва златоглавая». Она проходит в рамках проекта «Москва — с заботой об истории».