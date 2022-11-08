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Нумеролог Попова рассказала о мощной энергии даты 11 ноября 2022 года

Ирина Игнатенко
Общество
Нумеролог Попова рассказала о мощной энергии даты 11 ноября 2022 года
Фото: Pixabay

Пятница, 11 ноября 2022 года (11.11.22), станет энергетически сильным днем, который повлияет на судьбу некоторых людей. К такому выводу пришла нумеролог Екатерина Попова.

Она пояснила, что в дате содержится несколько единиц. Это число говорит нам о лидерстве, силе воли. Хороши будут любые начинания. Стоит открыто заявлять о своих желаниях, не боятся споров, проявлять такие качества, как смелость и открытость.

Эксперт добавила, что число 11 указывает на силу, волю и выдержку в противостоянии любым напастям.

По словам Поповой, люди, рожденные в этот день, будут физически крепкими, с хорошим иммунитетом, а также яркими, харизматичными и активными, передает издание «Невские новости».

Астролог Светалана Кройцер добавила, что энергии пятницы призывают взглянуть на себя со стороны. Посмотреть, что мешает двигаться, что в себе не нравится и что готовы изменить прямо сейчас. Кроме того, в этот день можно делать амулеты на привлечение энергий любви, передает ФАН.

Ранее астрологи рассказали, что следующий год станет успешным для бизнесменов и творческих людей.

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