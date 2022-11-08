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Доля оплат уличных парковок через паркоматы составила около 0,5 процента в октябре

Анастасия Колоскова
Город
Доля оплат уличных парковок через паркоматы составила около 0,5 процента в октябре
Фото: АГН Москва

В октябре доля оплат уличных парковок через паркоматы составила всего около 0,5 процента благодаря совершенствованию мобильных сервисов оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

В компании отметили, что с начала года мобильными сервисами воспользовались 99 процента столичных водителей. При этом наибольшей популярностью у горожан пользуется приложение «Парковки России». Через него проходит около 90 процента оплат уличных парковок.

Кроме того, москвичи используют такие мобильные сервисы, как СМС-сервис, личный кабинет на parking.mos.ru, голосовую оплату и другие.

В «Московском паркинге» уточнили, что совершенствование мобильных сервисов позволяет снизить расходы на обслуживание парковочного оборудования, в том числе паркоматов. Так, некоторые из них принимают оплаты всего 2–3 раза в неделю.

До этого сообщалось, что в честь 10-летия «Московского паркинга» в столице были выпущены лимитированные карты «Тройка». С помощью нее москвичи могут подтвердить свою поездку и воспользоваться ею как парковочным билетом. Кроме того, наличие карты позволит получить абонемент для стоянок со шлагбаумом.

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