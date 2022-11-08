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В Великобритании назвали сокращение военного бюджета страны причиной для конфликта с Россией

Александр Афонин
В мире
В Великобритании назвали сокращение военного бюджета страны причиной для конфликта с Россией
Фото: Unsplash

Сокращение военного бюджета Великобритании может привести к началу конфликта государства с Россией. Об этом заявил глава парламентского комитета по разведке и безопасности Соединенного Королевства Джулиан Льюис во вторник, 8 ноября.

— Если мы, Боже упаси, вступим в вооруженный конфликт с Россией, тогда все ресурсы страны будут направлены на военные усилия. Сейчас гораздо лучше инвестировать в сдерживание. Сейчас самое неподходящее время для отказа от выполнения оборонных обязательств, — сказал он.

По словам Льюиса, Россия может оценить отказ от увеличения расходов на оборону Великобритании, как признак слабости. В связи с этим он призвал правительство британского премьер-министра Риши Сунака не позволить допустить подобного исхода, передает РИА Новости.

До этого обозреватель The Hill Роберт Брайс заявил, что Риши Сунак запретил добычу нефти и газа из сланцевых пластов, что во многом отвечает интересам России. Он уточнил, что такое решение может привести государство к тотальному дефициту топлива.

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