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Приметы и советы

Кардиолог Новиков рассказал, как снизить уровень холестерина

Ирина Игнатенко
Общество
Кардиолог Новиков рассказал, как снизить уровень холестерина
Фото: shutterstock

Врач-кардиолог Егор Новиков дал советы, как снизить уровень холестерина.

Эксперт отметил, что для начала нужно сдать анализ и выяснить точные цифры.

Если значения превышены, то нужно изменить рацион питания. Надо есть здоровую пищу с ограничением потребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Также необходима физическая активность.

Кардиолог посоветовал отказаться от вредных привычек, особенно от курения, так как оно повреждает кровеносные сосуды, ускоряет процесс затвердевания артерий и существенно увеличивает риск развития заболеваний сердца.

Стоит учитывать и наследственный фактор. Если повышенный уровень холестерина был у родителей, то стоит чаще проходить обследования, передает aif.ru.

Врач-кардиолог Элизабет Клодас назвала пять лучших продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.

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