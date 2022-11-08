La Stampa: Ватикан готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной

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Ватикан готов выступить посредником по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и предложил свою территорию для проведения мирных переговоров, сообщает итальянское издание La Stampa.

В материале отмечается, что Ватикан заявил о своей готовности выступить посредником еще после встречи Папы Римского Франциска и президента Франции Эмманюэля Макрона, прошедшей 24 октября. В ходе беседы французский лидер попросил понтифика связаться с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом для урегулирования ситуации на Украине.

6 ноября Франциска в контексте ситуации на Украине отметил, что Ватикан внимательно следит за развитием событий и уже провел много конфиденциальных встреч, которые «увенчались хорошими результатами», пишет La Stampa.

2 октября вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» сам Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он призвал их завершить конфликт и начать мирный диалог.

Во время выступления в Казахстане, который понтифик посетил с апостольским визитом, Франциск призвал к возрождению «духа Хельсинки» и политическому диалогу ради достижения мира.