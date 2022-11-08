Собянин заявил о создании транспортного центра в Печатниках для нужд завода «Москвич»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

Власти столицы для обеспечения автозавода «Москвич» необходимыми ресурсами заключат с РЖД, Московским автомобильным заводом и группой «КАМАЗ» соглашение о создании в районе Печатники нового транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Южный порт», сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник, 8 ноября.

— Будут построены контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс. После открытия основную загрузку ТЛЦ обеспечит «Москвич». С выходом на полную мощность центр сможет обрабатывать до 5,6 миллиона тонн грузов в год для различных предприятий Москвы, в том числе «Москвича». Будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест, — написал Собянин в Telegram.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Кроме того, мэр заявил о планах развивать существующие ТЛЦ «Ховрино» и «Кунцево-2». Три хаба, отметил глава города, сформируют грузовой транспортный каркас столицы и таким образом обеспечат устойчивость работы предприятий потребительского рынка и промышленности, а также улучшат движение в столице — грузовики не будут выезжать на улицы мегаполиса.

20 октября Собянин заявил, что «Москвич» планируется запустить в декабре. По словам главы города, для того, чтобы столица стала центром электромобилестроения, имеются все необходимые компетенции.