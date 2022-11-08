Турция начала частичную оплату российского газа в рублях

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Правительство Турции перешло на частичную оплату поставок газа из России в рублях. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил турецкий министр энергетики Фатих Донмез.

— Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении, — сказал он.

Министр добавил, что российские и турецкие власти продолжают проведение технических работ, направленных на решение вопроса торговли в национальных валютах, передает РИА Новости.

О достижении договоренности в частичной оплате российского газа в рублях со стороны Турции стало известно 16 сентября. В этот день президент России Владимир Путин сообщил, что в национальной валюте будет оплачиваться четверть поставок голубого топлива. Он отметил, что Анкара ответственно подходит к выполнению своих обязательств.

25 октября министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати сообщил, что Анкара хочет добиться скидки на газ из России, в связи с чем обратилась к Газпрому с просьбой отсрочить платежи. По его словам, турецкая сторона настойчиво добивается скидки от Москвы.