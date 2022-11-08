«Она тоже животное»: Трамп оскорбил Пелоси, критикуя преступную банду

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси «животным», сообщает издание Politico.

В материале отмечается, что инцидент произошел во время выступления экс-главы Белого дома на митинге сторонников Республиканской партии в Огайо. Трамп прокомментировал дело одного из членов международной преступной группировки MS-13, осужденного за убийство в США. Бывший президент назвал преступника «животным», после чего перекинулся на Пелоси.

— Я думаю, что она тоже животное, по правде говоря. Они скажут: «Какая ужасная вещь. Он назвал Нэнси Пелоси животным». Я никогда больше не буду использовать слово «чушь собачья». Но то, что она (Пелоси — прим. «ВМ») сделала с нами в этой стране, — сказал Трамп.

Он также назвал спикера палаты представителей «сумасшедшей Пелоси», пишет Politico.

Бывший президент Штатов на этом же митинге заявил, что выступит с «важным заявлением» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Ряд западных СМИ до этого сообщал, что Трамп во время прошедшего выступления мог объявить о своем участии в президентских выборах в 2024 году.