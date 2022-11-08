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В МИД заявили, что Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров

Анастасия Колоскова
Политика
В МИД заявили, что Россия не будет выдвигать Украине условия для переговоров
Фото: МИД РФ

У России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко.

— С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю, — отметил замминистра.

Руденко напомнил, что украинские власти приняли закон, который запрещает проводить мирные переговоры с Россией. При этом Москва, по его словам, всегда была готова к переговорам. Дипломат подчеркнул, что они были прерваны не по вине РФ, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Заявление было сделано после сообщения ряда СМИ, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой.

По словам украинского лидера, для продолжения переговоров Украине необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, принесенные проведением спецоперации. Участникам конфликта необходимо «показать уважение» к Уставу ООН.

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