Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, согласно которым в стране предлагается продлить военное положение и мобилизацию. Соответствующие документы были опубликованы на сайте парламента во вторник, 8 ноября.

Полные тексты документов на данный момент отсутствуют. Военное положение и мобилизация на Украине действуют до 21 ноября, передает РИА Новости.

До этого Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

В ответ на условия украинского президента член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что слова Зеленского размыты и «из области фантастики». По его словам, конфликт на Украине не приносит положительных результатов, однако «больно бьет по Европе».