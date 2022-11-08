Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, согласно которым в стране предлагается продлить военное положение и мобилизацию. Соответствующие документы были опубликованы на сайте парламента во вторник, 8 ноября.

Полные тексты документов на данный момент отсутствуют. Военное положение и мобилизация на Украине действуют до 21 ноября, передает РИА Новости.

До этого Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

В ответ на условия украинского президента член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что слова Зеленского размыты и «из области фантастики». По его словам, конфликт на Украине не приносит положительных результатов, однако «больно бьет по Европе».

Украина Законы Мобилизация Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте