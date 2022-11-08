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В ГД поддержали идею введения формы для преподавателей в школах и вузах

Георгий Соланович
Общество
В ГД поддержали идею введения формы для преподавателей в школах и вузах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») поддержал идею введения формы для преподавателей в школах и университетах.

— Вопрос о форме для преподавателей как в школе, так и в вузах периодически обсуждается. Думаю, что эта инициатива правильная, внешний вид учителя должен соответствовать престижности профессии. Надеюсь, что к этому будут привлечены лучшие российские дизайнеры, а форма будет приобретаться не из средств педагогов, — сказал Мажуга.

Он отметил, что форма преподавателей и школьников способствует продвижению корпоративной культуры. Кроме того, соответствующий опыт некоторых вузов «крайне положительный», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Госдума выступила с уточнением о том, что перечень иностранных слов, которые можно употреблять при использовании русского языка как государственного, должен содержаться в нормативных словарях. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалистов, может ли эта поправка лишить россиян возможности использовать иноязычные слова и какие из них могут быть приравнены к ненормативной лексике.

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