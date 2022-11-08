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«Это не про нас»: Медведев заявил, что манипуляции на выборах характерны для партий в США

Георгий Соланович
В мире
«Это не про нас»: Медведев заявил, что манипуляции на выборах характерны для партий в США
Фото: er.ru

Манипуляции во время выборов характерны для американских партий, но не для российских и точно не для фракции «Единая Россия». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во вторник, 8 ноября.

Во время встречи Медведева с губернаторами — кандидатами на должности секретарей реготделений партии глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что во время осенних выборов некоторые кандидаты строят подобные процессы «на том, чтобы манипулировать голосами».

— Вы сказали, что избирательная кампания обычно сводится к манипулированию голосами, но это не про нашу партию, я надеюсь, вы сказали. Речь идет о некоторых случаях, которые бывали в истории страны, наверное. Это существует и в других, конечно, местах: посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в конгресс США сегодня, — сказал политик.

При этом Медведев подчеркнул, что «наша позиция совершенно другая», передает РИА Новости.

8 ноября в США стартовало голосование на промежуточных выборах, в рамках которых будут избраны члены Палаты представителей Конгресса, треть его Сената, а также губернаторы в большинстве штатов. Первые избирательные участки начали работать в штате Вермонт на северо-востоке страны.

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