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В Госдуме сообщили о разработке кодекса чести деятелей культуры

Лейла Алиева
Политика
В Госдуме сообщили о разработке кодекса чести деятелей культуры
Фото: Пресс-служба Госдумы

Кодекс чести деятелей культуры и соответствующие уставные документы находятся на этапе разработки. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Бурляев во вторник, 8 ноября.

— Сегодня необходима мобилизация деятелей культуры и создание культурного фронта России. Подготавливаются уставные документы и кодекс чести деятелей культуры, которые мы скоро представим на нашей конференции, — отметил он во время выступления на пленарном заседании.

По словам Бурляева, те артисты, которые покинули Россию, являются не утратой для культуры, а ее очищением, передает РИА Новости.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что любой уехавший из России гражданин, согласно Конституции, может беспрепятственно вернуться в страну: нельзя поддаваться ажиотажу и отнимать у людей это право.

По ее словам, законодательные органы власти не должны «поддаваться избыточному ажиотажу» и отнимать такую возможность у граждан путем внесения правок в основной документ страны.

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