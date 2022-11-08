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Verge: Маск обсудил возможность введения платного доступа к Twitter

Лейла Алиева
В мире
Verge: Маск обсудил возможность введения платного доступа к Twitter
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский бизнесмен Илон Маск активно обсуждает со своим советником Дэвидом Саксом возможность сделать платным доступ к социальной сети Twitter. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает портал The Verge.

По данным издания, каждый пользователь сервиса сможет бесплатно просматривать ленту какое-то время, но за превышение лимита времени нужно будет заплатить, приобретя подписку.

На данный момент неизвестно, насколько Маск серьезен в реализации этого плана. При этом официальный представитель Twitter отказался дать комментарий на этот счет.

Уточняется, что сделать Twitter полностью платным — не первостепенная задача для Маска. В настоящее время он хочет ввести расширенную систему идентификации пользователей. Однако платформа вскоре все же не будет прежней, передает The Verge.

Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью, 28 октября. Перед покупкой предприниматель заявил, что реализация сделки необходима для помощи человечеству и создания платформы, где люди могут свободно обсуждаться различные мнения.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил «Вечерней Москве», что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если Маск доверит управление грамотным людям. Не исключено, что соцсеть даже станет нейтральнее по отношению к пользователям.

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