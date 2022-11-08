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Кардиолог назвал три симптома, которые появляются за месяц до смерти от сердечного приступа

Лейла Алиева
Общество
Кардиолог назвал три симптома, которые появляются за месяц до смерти от сердечного приступа
Фото: depositphotos

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о симптомах, которые появляются за месяц до смерти от сердечного приступа.

— Определенные симптомы, такие как обмороки, одышка и боль в груди, проявляются у пациентов за месяц до смерти, — отметил он.

По словам специалиста, врачи хорошо лечат сердечные приступы, когда они являются основной причиной госпитализации, однако вторичные сердечные приступы лечатся не так успешно.

Чтобы предотвратить сердечный приступ, Варфоломеев посоветовал изменить образ жизни: соблюдать здоровую сбалансированную диету, не курить и держать артериальное давление на здоровом уровне, пишет «МедикФорум».

В разные периоды у человека могут возникать боли в грудной клетке, и иногда бывает сложно понять, что именно болит. Терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как отличать сердечную боль от других проявлений. По его словам, сердечная боль может проявляться в животе и под левым ребром.

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