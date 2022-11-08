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Приметы и советы

Парикмахер рассказала, как сделать эффективную маску для волос в домашних условиях

Полина Долганова
Общество
Парикмахер рассказала, как сделать эффективную маску для волос в домашних условиях
Фото: Unsplash

Маска из доступных ингредиентов может помочь достичь гладкости и блеска волос при ежемесячном применении. Об этом рассказала парикмахер-стилист Екатерина Кочетова.

По ее словам, для достижения максимального эффекта в домашних условиях можно смешать оливковое и кокосовое масло и разогреть полученную смесь на водяной бане. Жидкость нужно нанести на волосы, при этом избегая зоны корней.

Для большей эффективности специалист рекомендует надеть на голову полиэтиленовую шапку и полотенце — это поможет маске лучше впитаться. Такой состав нужно смыть спустя полчаса.

Кочетова также рассказала, что зимой лучше всего использовать антистатик, который сократит степень электризации волос, передает издание «Вести Тула».

Перхоть — это одно из проявлений такого хронического кожного заболевания, как себорейный дерматит. Возникает недуг в связи с чрезмерным ростом и размножением грибов рода малассезия.

Что примечательно, они являются компонентом нашей нормальной кожной флоры. Но почему тогда их появление на голове вызывает сильный дискомфорт, какие средства помогут избавиться от недуга, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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