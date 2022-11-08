Парикмахер рассказала, как сделать эффективную маску для волос в домашних условиях

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Маска из доступных ингредиентов может помочь достичь гладкости и блеска волос при ежемесячном применении. Об этом рассказала парикмахер-стилист Екатерина Кочетова.

По ее словам, для достижения максимального эффекта в домашних условиях можно смешать оливковое и кокосовое масло и разогреть полученную смесь на водяной бане. Жидкость нужно нанести на волосы, при этом избегая зоны корней.

Для большей эффективности специалист рекомендует надеть на голову полиэтиленовую шапку и полотенце — это поможет маске лучше впитаться. Такой состав нужно смыть спустя полчаса.

Кочетова также рассказала, что зимой лучше всего использовать антистатик, который сократит степень электризации волос, передает издание «Вести Тула».

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