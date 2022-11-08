Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Театр абсурда»: в Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров с Россией

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Театр абсурда»: в Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров с Россией
Фото: president.gov.ua

Условия для переговоров с Россией, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, являются абсурдом. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Зеленскому отлично подошло бы быть актером театра абсурда... Те требования, которые выдвинул сегодня Зеленский в качестве условий для мирных переговоров с Россией — это не абсурд? — отметил он.

По словам сенатора, включение в состав России новых регионов — это процесс восстановления территориальной целостности, так как они являются исконно русскими и в 1990-е годы были незаконно отчуждены.

Кроме того, Украина сама должна заплатить России репарации за нарушения, которые были совершены с 2014 года, написал Бондарев в Telegram-канале.

До этого Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

В ответ на условия украинского президента член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что слова Зеленского размыты и «из области фантастики». По его словам, конфликт на Украине не приносит положительных результатов, однако «больно бьет по Европе».

Украина Совет Федерации Владимир Зеленский Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте