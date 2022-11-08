«Театр абсурда»: в Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров с Россией

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Условия для переговоров с Россией, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, являются абсурдом. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Зеленскому отлично подошло бы быть актером театра абсурда... Те требования, которые выдвинул сегодня Зеленский в качестве условий для мирных переговоров с Россией — это не абсурд? — отметил он.

По словам сенатора, включение в состав России новых регионов — это процесс восстановления территориальной целостности, так как они являются исконно русскими и в 1990-е годы были незаконно отчуждены.

Кроме того, Украина сама должна заплатить России репарации за нарушения, которые были совершены с 2014 года, написал Бондарев в Telegram-канале.

До этого Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

В ответ на условия украинского президента член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что слова Зеленского размыты и «из области фантастики». По его словам, конфликт на Украине не приносит положительных результатов, однако «больно бьет по Европе».