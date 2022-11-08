Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минфин США призвал Индию поддержать ограничение цен на нефть из России

Евгений Жуков
В мире
Минфин США призвал Индию поддержать ограничение цен на нефть из России
Фото: depositphotos

Власти США предполагают, что Индия «выиграет» от ограничения цен на российскую нефть. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью индийскому агентству PTI.

По ее словам, актуальной целью правительства США является удержание цены, которую Российская Федерация получает за свою нефть, а также сохранение торговли сырьем из РФ.

— От этого выиграют, в частности, те страны, которые действительно покупают дешевую российскую нефть, и мы надеемся, что Индия воспользуется этим ценовым ограничением, хотя ее фирмы ведут переговоры с Россией, — сказала она.

Йеллен также отметила, что ограничение цен на нефть может дать Индии широкие возможности для переговоров о дисконте на мировых рынках.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может сохранить заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения ценового потолка на российскую продукцию соответствующего порядка.

Действительно ли Россия сохранит интерес к экспорту нефти после введения потолка цен, выясняла «Вечерняя Москва». По мнению Владимира Демидова, аналитика, международного эксперта рынка ресурсов и энергетики, это вполне возможно, однако поставки продолжатся только в те страны, которые не поддержат идею потолка цен.

Нефть Россия США Индия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте