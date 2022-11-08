Минфин США призвал Индию поддержать ограничение цен на нефть из России

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Власти США предполагают, что Индия «выиграет» от ограничения цен на российскую нефть. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью индийскому агентству PTI.

По ее словам, актуальной целью правительства США является удержание цены, которую Российская Федерация получает за свою нефть, а также сохранение торговли сырьем из РФ.

— От этого выиграют, в частности, те страны, которые действительно покупают дешевую российскую нефть, и мы надеемся, что Индия воспользуется этим ценовым ограничением, хотя ее фирмы ведут переговоры с Россией, — сказала она.

Йеллен также отметила, что ограничение цен на нефть может дать Индии широкие возможности для переговоров о дисконте на мировых рынках.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может сохранить заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения ценового потолка на российскую продукцию соответствующего порядка.

Действительно ли Россия сохранит интерес к экспорту нефти после введения потолка цен, выясняла «Вечерняя Москва». По мнению Владимира Демидова, аналитика, международного эксперта рынка ресурсов и энергетики, это вполне возможно, однако поставки продолжатся только в те страны, которые не поддержат идею потолка цен.