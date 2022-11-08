Человек упал на рельсы на Московском центральном кольце

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

На Московском центральном кольце человек попал на железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 8 ноября.

Из-за этого движение по МЦК по часовой стрелке полностью приостановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще один случай попадания человека на пути произошла в столичном метро 31 октября. На станции метро «Митино» Арбатско-Покровской линии 11-летний мальчик упал на рельсы , засмотревшись в телефон.