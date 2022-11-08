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Приметы и советы

Великобритания провела новые испытания лазерного оружия дальнего действия

Лейла Алиева
В мире
Великобритания провела новые испытания лазерного оружия дальнего действия
Фото: Unsplash

В Великобритании провели новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в правительстве страны.

— Испытание Великобританией первого лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия с высокой мощностью прошло в оборонной научно-технологической лаборатории (Dstl) министерства обороны в Портон-Дауне, — говорится в сообщении.

При этом характеристики оружия засекречены, а проведенные испытания стали кульминацией совместных инвестиций со стороны британского минобороны и оружейного сектора промышленности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием. Он сообщил, что Москва была вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие, учитывая тот факт, что система ПРО США будет направлена на РФ.

Он добавил, что система ПРО США впоследствии может быть направлена и на Китай. Лавров отметил, что Россия нуждалась в оружии, которое может преодолеть противоракетную оборону.

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