Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ГИБДД призвала водителей быть осторожными во время тумана в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
ГИБДД призвала водителей быть осторожными во время тумана в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Госавтоинспекция Москвы призвала водителей быть бдительными из-за сильного тумана в городе. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, — говорится в сообщении.

Также водителей призвали держать безопасную дистанцию, снижать скорость и следить за боковым интервалом. Госавтоинспекция напомнила о необходимости включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары.

Кроме того, пешеходов призвали быть внимательными при переходе дороги, говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

9 ноября в Московском регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности по причине тумана. Период предупреждения будет действовать с 05:00 до 23:00.

Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил «Вечерней Москве», что в холодный сезон летние шины теряют свойства. В этом случае водитель будет хуже контролировать дорожную ситуацию и получит повышенный риск попадания в ДТП. Специалист отметил, что езда на летней резине в зимний период представляет серьезную опасность.

Транспорт ГИБДД Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте