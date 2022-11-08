ГИБДД призвала водителей быть осторожными во время тумана в Москве

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Госавтоинспекция Москвы призвала водителей быть бдительными из-за сильного тумана в городе. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, — говорится в сообщении.

Также водителей призвали держать безопасную дистанцию, снижать скорость и следить за боковым интервалом. Госавтоинспекция напомнила о необходимости включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары.

Кроме того, пешеходов призвали быть внимательными при переходе дороги, говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

9 ноября в Московском регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности по причине тумана. Период предупреждения будет действовать с 05:00 до 23:00.

Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил «Вечерней Москве», что в холодный сезон летние шины теряют свойства. В этом случае водитель будет хуже контролировать дорожную ситуацию и получит повышенный риск попадания в ДТП. Специалист отметил, что езда на летней резине в зимний период представляет серьезную опасность.