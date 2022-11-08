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Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии

Лейла Алиева
Спорт
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
Фото: depositphotos

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить российских и белорусских спортсменов из рейтингов. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил президент организации Маурисио Сулейман в рамках конгресса WBC в Акапулько.

— Все боксеры из России и Белоруссии будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах, — цитирует Сулейман ТАСС.

6 ноября российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 килограмма. В 12-раундовом бою, состоявшемся в Абу-Даби, он победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

Поединок состоялся в тактическом ключе при доминировании российского спортсмена. У латиноамериканца было преимущество в антропометрии: в росте — на пять сантиметров, в размахе рук — на 10 сантиметров. При этом Бивол оказался слишком быстрым и подвижным для противника, который в начале боя действовал «от соперника», однако потом вынужден был атаковать.

Россиянин раз за разом опережал мексиканца, его удары были чище и точнее. Местами Бивол проводил целые серии точных попаданий, заставлявших Рамиреса сбавлять темп и отходить назад.

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