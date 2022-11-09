Народный календарь. Как привлечь удачу 12 ноября

12 ноября отмечается народный праздник — Синичкин день. В Православной церкви в этот день почитают память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой
Согласно преданиям, для привлечения удачи нужно покормить птиц. 12 ноября особенно почитали синиц и делали для них кормушки. Верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме.
Кроме того, девушка, которая в этот день отведает зайчатины, станет красивой и будет пользоваться популярностью у противоположного пола.
Приметы погоды:
Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.
Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.
Синички клюют кору деревьев — будет сырая и дождливая погода.
Услышать рано утром пение птиц — к холодам.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Анастасия, Александр, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Степан, Юлиан.