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12 ноября отмечается народный праздник — Синичкин день. В Православной церкви в этот день почитают память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой

Согласно преданиям, для привлечения удачи нужно покормить птиц. 12 ноября особенно почитали синиц и делали для них кормушки. Верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме.

Кроме того, девушка, которая в этот день отведает зайчатины, станет красивой и будет пользоваться популярностью у противоположного пола.

Приметы погоды:

Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.

Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.

Синички клюют кору деревьев — будет сырая и дождливая погода.

Услышать рано утром пение птиц — к холодам.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как привлечь удачу 12 ноября

Именины отмечают: Анастасия, Александр, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Степан, Юлиан.