Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как привлечь удачу 12 ноября

Александр Афонин
Общество
Народный календарь. Как привлечь удачу 12 ноября
Фото: Pixabay

12 ноября отмечается народный праздник — Синичкин день. В Православной церкви в этот день почитают память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой

Согласно преданиям, для привлечения удачи нужно покормить птиц. 12 ноября особенно почитали синиц и делали для них кормушки. Верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме.

Кроме того, девушка, которая в этот день отведает зайчатины, станет красивой и будет пользоваться популярностью у противоположного пола.

Приметы погоды:

Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.

Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.

Синички клюют кору деревьев — будет сырая и дождливая погода.

Услышать рано утром пение птиц — к холодам.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь удачу 12 ноября

Именины отмечают: Анастасия, Александр, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Степан, Юлиан.

Церковь Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте