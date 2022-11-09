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Жительница Одессы объяснила радикалам, почему в городе всегда будут русские вывески

Егор Провоторов
Общество
Жительница Одессы объяснила радикалам, почему в городе всегда будут русские вывески
Фото: Unsplash

Радикальные активисты в Одессе начали обходить городские улицы с проверкой того, как исполняется украинский закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В одном из местных магазинов радикалы получили отпор от местной жительницы.

Активисты наткнулись на небольшой магазин, на котором вывески о ремонте обуви и изготовление ключей были исполнены на русском языке. Они начали требовать от владелицы лавки объяснений, почему указатели написаны на «неправильном» языке.

— Одесса – это русскоговорящий город. Всегда был и будет русскоязычным городом, — заявила местная жительница. Ответ радикалы не приняли и после непродолжительной словесной перепалки началась потасовка, пишет MK.RU.

В конце августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что украинские власти должны начать переговоры с Россией и заняться поиском компромиссных решений. Глава города раскритиковал украинского лидера за то, что он не предоставил регионам и муниципалитетам страны «большую автономию». Труханов подчеркнул, что если бы Зеленский прислушивался к рекомендациям, то «все бы работало лучше».

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