Politico: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Москвой

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговорах с Россией напрямую связано с подталкиванием к этому со стороны Соединенных Штатов, сообщило американское издание Politico со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным собеседников издания, новая позиция украинского лидера напрямую связана с «мягким подталкиванием» со стороны администрации американского президента Джо Байдена.

Один из источников заметил, что изменение в позиции Владимира Зеленского произошло спустя несколько дней после визита в Киев советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.

При этом высокопоставленный представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным, заявил Politico, что американские официальные лица не говорили президенту Украины и его помощникам прямо о необходимости изменить позицию. При этом в Вашингтоне заметили, что Киев «обязан показать готовность закончить боевые действия мирно и разумно», пишет РИА Новости.

До этого Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.