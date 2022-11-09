Более 8 тысяч беременных женщин прошли неинвазивное тестирование с начала года в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Реализация второго этапа пилотного проекта по неинвазивному пренатальному тестированию (НИПТ) продолжается в столице. В общей сложности с начала текущего года в проекте поучаствовали свыше 8,6 тысячи беременных женщин из групп риска. Об этом рассказал главный внештатный специалист по акушерству департамента здравоохранения, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, глава перинатального центра городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова Сергей Мартиросян.

Он напомнил, что НИПТ помогает провести точную и безопасную диагностику генетических нарушений у плода.

Мартиросян уточнил, что за время первого этапа проекта было проведено 12,7 тысячи исследований и выявлено 258 случаев аномалий развития плода.

На реализацию второго этапа проекта столичные власти выделили из бюджета города грант на 311 миллионов рублей. Эта сумма позволит провести 11,5 тысячи исследований.

Всего за текущий год с помощью исследование было выявлено 252 случая высокого риска патологии хромосом.

Сейчас такое тестирование проводится в 14 кабинетах антенатальной охраны плода, расположенных на базе медорганизаций города, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Искусственный интеллект активно используется в современной медицине, особенно в нейрохирургии при планировании сложных оперативных вмешательств. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов. По словам эксперта, благодаря новейшим устройствам МР-диагностики и технологиям искусственного интеллекта сегодня удается локализовать функциональные зоны мозга.