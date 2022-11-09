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В Госдуме предложили повысить гарантии по вкладам для ветеранов боевых действий

Араз Салехов
Общество
В Госдуме предложили повысить гарантии по вкладам для ветеранов боевых действий
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о повышении максимальной суммы страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий в два раза до 2,8 миллиона рублей. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает RT со ссылкой на письмо на имя председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части повышения максимального размера возмещения по банковским вкладам до 2,8 миллиона рублей, в отношении которых наступил страховой случай, лицам, имеющим статус ветерана боевых действий, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день законодательство гарантирует гражданам возмещение по вкладам в размере не более 1,4 миллиона рублей, сообщает сайт RT.

В четверг, 3 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным гражданам и проходящим военную службу по контракту. Кроме того, российский лидер дал поручение правительству обеспечить финансирование всех выплат. Также Путин планирует провести личную встречу с гражданами, чтобы узнать об обстановке с поддержкой мобилизованных.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали о сроках, величине и способе получения выплат денежного довольствия мобилизованным гражданам.

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