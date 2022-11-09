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Anadolu: Ситуация вокруг Украины нарушила безопасность в Черном море

Полина Долганова
В мире
Anadolu: Ситуация вокруг Украины нарушила безопасность в Черном море
Фото: Unsplash

Безопасность Запада напрямую зависит от Ближнего Востока, основу этой связи составляет Черное море. Об этом пишет издание Anadolu.

В статье говорится, что ситуация вокруг Украины ослабила безопасность вод Черного моря и поставила под угрозу Евросоюз и США.

— Украинский кризис подорвал безопасность акватории и поставил под угрозу судоходство и перевозки продовольствия, — отмечают авторы статьи.

В публикации уточняется, что важность энергоресурсов значительно возросла за последние два десятка лет по причине кризисов и проблем безопасности на Ближнем Востоке, передает Ura.ru.

Россия и Иран продолжают выстраивать отношения в рамках переориентации российской политики на Ближний Восток. «Вечерняя Москва» обсудила с политологами перспективы сотрудничества между странами и выяснила, почему для РФ выгоден этот союз. Как рассказал руководитель Института региональных проблем и политолог Дмитрий Журавлев, на укрепление отношений России и Ирана повлияли санкции. Политолог Сергей Маркелов в свою очередь перечислил факторы, которые повлияли на «перезагрузку» отношений с Ираном.

Безопасность Черное море США Европа
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