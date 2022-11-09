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Посол Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона

Араз Салехов
В мире
Посол Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Государственный департамент США может без какой-либо причины ограничить российским дипломатам выезд из Вашингтона. Об этом в среду, 9 ноября, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.

— Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать Госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин, — отметил он.

Дипломат уточнил, что россиянам приходится работать в условиях многочисленных ограничений, которые «постоянно придумывает принимающая сторона», сообщает РИА Новости.

Кроме того, член диппредставительства отметил, что Соединенные Штаты экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинских граждан, стремясь «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений. По его мнению, США продолжают с «маниакальным упорством» придерживаться тактики войны на истощение и изматывание украинцев, россиян и европейцев, а также рядовых американцев.

Накануне Антонов заявил, что киевский режим собирается устроить диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции. Посол добавил, что детонация «грязной бомбы» может иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности.

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