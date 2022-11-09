Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года

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Минувшая ночь в столице оказалась самой теплой как минимум с 1948 года, так в ночное время суток минимальная температура составила плюс 5,8 градуса. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года. На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила плюс 5,8. В метеоистории это самая теплая ночь для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, — отметил он.

При этом метеоролог уточнил в своем Telegram-канале, что ближайшие четыре ночи также ожидаются теплыми. По его прогнозу, в эти дни увеличится вероятность новых температурных рекордов в темное время суток.

Также стало известно, что в среду, 9 ноября, в столице ожидается облачная погода, местами небольшой дождь и туман. Синоптики рассказали, что днем в Москве воздух прогреется до 7–9 градусов выше нуля, а ночью сохранится аналогичная температура.

Напомним, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности по причине тумана. Ожидается, что местами видимость из-за тумана будет достигать 300–800 метров.

Кроме того, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, доктор физико-математических наук Владислав Шевченко заявил, что неспокойная геомагнитная обстановка будет на Земле 8 и 9 ноября из-за повышенной солнечной активности. По его словам, в течение двух дней будет несколько часов, когда проявится солнечная активность, то есть будет наблюдаться интенсивное образование солнечных пятен и солнечное излучение, которое влияет на состояние земного магнитного поля.