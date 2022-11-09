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NYT: Действующие сенаторы лидируют на выборах в штатах Флорида и Нью-Гэмпшир

Полина Долганова
В мире
NYT: Действующие сенаторы лидируют на выборах в штатах Флорида и Нью-Гэмпшир
Фото: Unsplash

Действующие сенаторы лидируют на промежуточных выборах в американских штатах Флорида и Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным СМИ, по результатам обработки 51 процента бюллетеней во Флориде с результатом 53,2 процента голосов лидирующую позицию занимает сенатор от Республиканской партии Марко Рубио.

В Нью-Гэмпшире после обработки первых нескольких тысяч голосов с результатом 65,8 процента выигрывает действующий сенатор от Демократической партии Мэгги Хасан, передает ТАСС.

9 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Первые избирательные участки были закрыты в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 по московскому времени, а последними закрылись участки в штатах Аляска и Гавайи в 08:00 по московскому времени.

По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».

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