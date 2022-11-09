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Врач Кардашова назвала три самых вредных напитка, повышающих давление

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Врач Кардашова назвала три самых вредных напитка, повышающих давление
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач-гастроэнтеролог София Кардашова перечислила три самых вредных напитка, которые не стоит пить на ночь.

По словам эксперта, одними из самых бодрящих напитков являются кофе, энергетики и чай. В них содержится кофеин, который повышает артериальное давление, учащает мочеиспускание за счет нарушения водно-солевого баланса, приводит к тремору и нарушает сон.

Особенно вредны для организма энергетики. Они вызывают ложный прилив сил посредством истощения собственных ресурсов организма. Обычно они дают кратковременный эффект, а потом человек снова чувствует усталость.

Эксперт посоветовала пить на ночь травяной чай или какао, передает Life.ru.

До этого диетолог Маргарита Королева сообщила, что употребление зеленого чая с добавлением имбиря или лимона способствует снижению вероятности заражения ОРВИ. Напиток содержит в себе витамины групп С и В, передает ФАН.

Нутрициолог Наталья Нефедова объяснила, кому нельзя злоупотреблять чаем и кофе.

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