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«Яндекс Карты» научились искать места по сложным запросам с помощью нейросетей

Евгений Белоусов
Технологии
«Яндекс Карты» научились искать места по сложным запросам с помощью нейросетей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Яндекс Карты» запустили улучшенный поиск организаций на базе машинного обучения и нейронных сетей. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

— Сейчас мы ищем не только по точным совпадениям в текстах, но и по смыслу, — заявил руководитель группы качества геопоиска «Яндекс Карт» Андрей Данильченко.

Теперь «Яндекс Карты» анализируют всю доступную информацию об организации и находят еще больше мест по сложным запросам без применения дополнительных фильтров.

Например, пользователю достаточно написать «ресторан с красивым видом на город», чтобы ему показали подходящие места, даже если в их описании не упоминается вид, но об этом говорят в отзывах или это видно на фотографиях.

Новый поиск также умеет работать и с более сложными случаями, когда люди ищут места с субъективными характеристиками. Нейросеть обрабатывает информацию с разных сайтов, подбирая подходящий пользователю вариант.

До этого стало известно, что «Яндекс Карты» теперь не только строят, но и оптимизируют маршруты, чтобы не пришлось ездить из одного конца города в другой. Оптимизировать маршрут можно, если он включает в себя от четырех до десяти мест, которые пользователь планирует посетить.

Чтобы это сделать, нужно построить маршрут до нужного места, добавить на него остальные точки в произвольном порядке и нажать кнопку «Оптимизировать».

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