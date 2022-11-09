Косачев заявил об отсутствии предпосылок к налаживанию диалога России и США после выборов

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Предпосылок для того, чтобы диалог между Москвой и Вашингтоном наладился после выборов в США нет. Такое мнение в среду, 9 ноября, высказал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.

— Был бы рад ошибиться, но не вижу никаких предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов, поскольку антироссийский настрой имеет консенсусный характер, — оценил сенатор шансы на восстановление межпарламентского диалога между странами со стороны США, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также отметил, что Москва не станет проявлять инициативу в этой ситуации, однако готова откликнуться на такой запрос со стороны американских властей.

По словам Косачева, парламентская дипломатия имеет более широкий спектр возможностей, который, по его мнению, необходимо задействовать, «даже когда не работают другие каналы связи», передает ТАСС.

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».