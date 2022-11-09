Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Косачев заявил об отсутствии предпосылок к налаживанию диалога России и США после выборов

Анастасия Колоскова
Политика
Косачев заявил об отсутствии предпосылок к налаживанию диалога России и США после выборов
Фото: Пресс-служба Совфеда

Предпосылок для того, чтобы диалог между Москвой и Вашингтоном наладился после выборов в США нет. Такое мнение в среду, 9 ноября, высказал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.

— Был бы рад ошибиться, но не вижу никаких предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов, поскольку антироссийский настрой имеет консенсусный характер, — оценил сенатор шансы на восстановление межпарламентского диалога между странами со стороны США, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также отметил, что Москва не станет проявлять инициативу в этой ситуации, однако готова откликнуться на такой запрос со стороны американских властей.

По словам Косачева, парламентская дипломатия имеет более широкий спектр возможностей, который, по его мнению, необходимо задействовать, «даже когда не работают другие каналы связи», передает ТАСС.

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».

Россия США Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте